Lagos cria condições para população votar em segurança

A Câmara Municipal de Lagos está a preparar todas as condições necessárias para que a população vote nas eleições presidenciais no dia 24 de janeiro, depois de 728 eleitores terem exercido o seu voto antecipado em mobilidade no domingo, anunciou a autarquia.

Seguindo todas as recomendações da Comissão Nacional de Eleições para evitar a formação de ajuntamentos, proporcionar distanciamento e arejamento, foram alteradas as secções de voto da freguesia de S. Gonçalo da escola EB1+JL de Santa Maria para a Escola Secundária Gil Eanes, além da criação de mais uma secção/mesa de voto.

No total, vão estar em funcionamento 24 secções de voto distribuídas pelas quatro freguesias do concelho de Lagos.

Através do serviço de Higiene e Segurança da Câmara Municipal de Lagos, do Serviço Municipal de Proteção Civil e das juntas de freguesia, estão a ser acauteladas todas as medidas de segurança, lançando ainda o apelo ” a todos os eleitores para que cumpram as medidas de distanciamento físico, utilização obrigatória de máscara, etiqueta respiratória, higienização das mãos e, se possível, que tragam a sua própria caneta”.

Para os eleitores que vivem em zonas mais isoladas ou que apresentam dificuldades de mobilidade, a autarquia vai providenciar um serviço de transporte em 13 povoações e lugares, além de um circuito entre os locais de voto.

