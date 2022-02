Lagos debate empreendedorismo, nómadas digitais e sustentabilidade

A conferência “Lagos Start On to Start Up” terá lugar no próximo dia 4 de fevereiro, sexta-feira, em formato digital. “Empreender”, “Inspirar”, “Conhecer” e “Viajar” são os eixos destacados na terceira edição da iniciativa promovida pelo município de Lagos. João Cajuda, digital influencer e blogger de viagens vai estar presente.

“Cruzar os caminhos do empreendedorismo, dos nómadas digitais e da sustentabilidade”. É este o grande objetivo da terceira edição do “Lagos Start On to Start Up”, um meeting de empreendedorismo que reúne empresários, empreendedores, jovens e stakeholders e que tem como objetivo estimular a atividade empresarial no concelho algarvio.

Promovida pelo município de Lagos, a iniciativa, que assume, este ano, o formato online, está agendada para a próxima sexta-feira, 4 de fevereiro, entre as 15:30 e as 17:30. “Empreender”, “Inspirar”, “Conhecer” e “Viajar” são os grandes eixos em destaque nesta conferência que conta com abertura de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos.

#Empreender e #Inspirar

O arranque da iniciativa convida a uma viagem até às edições anteriores do concurso de empreendedorismo para perceber como estão, hoje, alguns dos participantes das edições de 2017 e 2019. Do passado para o presente, a conferência dá voz a novas ideias de negócio, destacando-se, aqui, as intervenções de Bernardo Garrido, um dos projetos vencedores do concurso de Ideias de Negócio do Programa Empreendedorismo nas Escolas, ou de Ana Sousa, que dará a conhecer o projeto “Rede Cultural em Lagos”, desenvolvido no âmbito da tese de Mestrado em Economia da Inovação e Empreendedorismo da Universidade do Algarve.

O atleta brasileiro Pauê e Jorge Tinoco e, ainda, a ambientalista Rafaela Prado são os intervenientes no segundo momento de debate da tarde e irão partilhar histórias capazes de inspirar. O momento encerra com Tiago Saga, lacobrigense e vocalista da banda “Time for T”, que interpretará “Maria”, tema bandeira da edição “Lagos Start On to Start Up” de 2019.

#Conhecer e #Viajar

Esta edição do meeting de empreendedorismo reserva, ainda, espaço para analisar as tendências desta área, destacando-se, aqui, a sessão com Américo Mateus, professor Universitário no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e diretor do Centro de Investigação Transdisciplinar para o Empreendedorismo e Inovação Ecossistémica, que procura mostrar onde estamos e para onde vamos neste mundo em permanente mudança. Destaque, ainda, para o painel-debate sobre o “Digital e Sustentabilidade”, que conta com a participação de um conjunto de personalidades ligadas aos vários domínios do empreendedorismo.

O último painel de debate, centrado no eixo “Viajar”, procura revelar que características possui o município de Lagos para conseguir atrair investimento para a região. Carsten Jensen, Frederik Anderson e Tim Vieira são alguns dos empreendedores que se juntam à iniciativa e que irão revelar o que distingue a cidade. Também João Cajuda, digital influencer e blogger de viagens, que foi o rosto da campanha de verão que o município lançou em 2021, participa nesta conversa, mostrando o que a cidade tem para ver e sentir.

A conferência encerra com o debate em torno de um conceito cada vez mais em voga: os nómadas digitais. O painel analisa, assim, este novo turismo/spillover económico, dá destaque a alguns nómadas digitais que decidiram “fixar-se” em Lagos e revela algumas das infraestruturas municipais concelhias de apoio aos empreendedores. O encerramento da sessão estará a cargo de Sandra Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Lagos.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser realizada na página do Lagos Empreendedor. Para mais informações, poderá esclarecer as suas dúvidas através do e-mail info@lagosempreendedor.com.