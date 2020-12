Lagos decide apoiar FP de Natação e Associação de Futebol do Algarve

A Câmara de Lagos decidiu atribuir um apoio financeiro anual de 1500 euros à Federação Portuguesa de Natação (FPN) e um subsídio de 984 euros à Associação de Futebol do Algarve para apoiar as suas atividades na área desportiva. O município de Lagos reforça, assim, as suas estratégias de apoio ao Desporto, informou a autarquia.

No caso da Federação Portuguesa de Natação, foi celebrado um protocolo com o município lacobrigense para a atribuição do referido subsídio anual por época desportiva, começando em 2020-2021, tendo como objetivo criar, no Complexo Desportivo de Lagos, o Centro de Treino Nacional/Dueto Olímpico de Natação Artística, dadas as boas condições da Piscina Municipal.

Em adição, este protocolo também estabelece a adesão ao programa “Portugal a Nadar”, que visa a promoção, divulgação e desenvolvimento da prática da natação a nível nacional, à qual o município se associa agora através do apoio às desportistas desta modalidade olímpica.

Já à Associação de Futebol do Algarve será atribuído o apoio à sua atividade, com todos os 16 municípios da região a aderir ao referido subsídio para um estreitamento de relações e cooperação de toda a região em torno da prática do futebol.

A Câmara sublinha que o apoio ao Desporto tem sido uma das áreas de investimento da autarquia, sendo que recentemente foi aprovada a proposta de apoios financeiros e logísticos a atribuir às entidades associativas locais no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto (PAD).

