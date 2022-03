Lagos dedica “Semana Verde” ao ambiente

No âmbito do Dia Mundial da Árvore (21 de março) e do Dia Mundial da Água (22 de março), o município de Lagos preparou uma semana totalmente dedicada ao ambiente, envolvendo toda a comunidade, das várias faixas etárias, em várias iniciativas de incentivo à preservação do planeta.

Todas as atividades da Semana Verde em Lagos decorrerão entre 21 e 25 de março e seguirão o mote “Recuperação de Ecossistemas”, o mesmo tema da Bandeira Azul deste ano, o qual também vai ao encontro do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.

Após uma suspensão de dois anos devido à crise pandémica, as comemorações voltarão a contar com o envolvimento de voluntários, utentes dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, Sapadores Florestais e comunidade escolar (cerca de 1149 alunos do ensino público e privado do ensino pré-escolar ao secundário), nomeadamente nas várias ações de plantações de árvores no concelho.

Em 2022, as iniciativas decorrerão na cidade de Lagos (Parque da Cidade, Avenida Paul Harris, Estrada da Meia Praia, Estrada da Abrótea, Urbanização Cerro das Mós e interior do Centro de Saúde), Odiáxere (Largo da Alegria), Chinicato (zona envolvente da escola) e Bensafrim (junto ao Estrela Desportiva de Bensafrim), assim como no interior das escolas secundárias Júlio Dantas e Gil Eanes, Tecnopolis e Centro Escolar da Luz e lares de Odiáxere, Barão de São João e Espiche.

Ainda no que toca ao público escolar, no âmbito da Semana dos Polinizadores, será inaugurada a exposição “Insetos em ordem” na Biblioteca da Escola Secundária Júlio Dantas, uma iniciativa da TAGIS com o apoio da autarquia e da Associação A Rocha.

Os utentes de lares da Santa Casa da Misericórdia (Espiche, Bensafrim e Residências Maria Francisca Fialho) terão um papel fundamental na dinamização e mensagem daquela semana, tendo sido lançado o desafio para a elaboração de painéis informativos de sensibilização para a reutilização de materiais e preservação da natureza, os quais estarão expostos no Mercado de Santo Amaro. Em adição foram também criados poemas alusivos às datas e um vídeo com uma música, “A Primavera”, cantada pelos utentes, que será partilhado na página de Facebook do município de Lagos no decorrer da próxima semana.

O Centro Ciência Viva de Lagos também se associará a esta semana, dinamizando atividades gratuitas de sensibilização e educação ambiental, mais concretamente a iniciativa “Pintar com Clorofila”.

No âmbito da sua candidatura ao Projeto ECO Freguesias XXI, a Junta de Freguesia de São Gonçalo irá também promover algumas iniciativas ambientais na cidade, como a identificação de espécies de árvores nativas no Parque da Cidade (24 de março), em colaboração com os serviços de espaços verdes da autarquia e a comunidade escolar. Para celebrar as datas, estarão também patentes, no Armazém Regimental, entre 25 a 31 de março, três exposições: “Árvores Nativas de Portugal”, pela ABAE, “Tesouros de Portugal”, pelo Zoo de Lagos e alguns trabalhos de utentes da Santa Casa da Misericórdia.

Para reforçar as celebrações dos dias da Árvore e da Água, decorrerão também duas iniciativas internacionais às quais o município aderiu e incentiva a população a participar: o “Projeto H2Off – Hora de fechar a torneira”, a 22 de março, em que se irá suspender a rega dos espaços verdes e o funcionamento das fontes decorativas durante uma hora (22:00-23:00) e a “Hora do Planeta”, a 26 de março, em que vários equipamentos municipais vão apagar as luzes interiores e exteriores entre as 20:30 e 21:30 com o objetivo de demonstração de combate contra as alterações climáticas.

O arranque da Semana Verde de Lagos está marcado para dia 21 de março, segunda-feira, pelas 10:00, junto do Parque Bio Saudável do Parque da Cidade, estando também agendado, para as 10:30, o hastear da Bandeira Verde atribuída pela ABAE na Escola de Santa Maria no âmbito do programa Eco Escolas.