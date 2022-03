Lagos dedicada semana especial às Mulheres

Entre os dias 05 e 10 de março, muitas serão as atividades em torno do Dia Internacional da Mulher. “Os Dias das Mulheres” propõem atividades na Biblioteca Municipal de Lagos que passam pela literatura, arte, sociedade, história, saúde e música.

As escritoras Rita Ferro, Inês Pedrosa, Patrícia Reis e a jornalista Fernanda Almeida serão as protagonistas da “Biblioteca de Mulheres” (05 de março, 17:00), uma conversa em torno do livro que recorda o programa da Antena 1, “A Páginas Tantas”.

A 08 de março, data em que se celebram os direitos das mulheres, o dia ficará marcado pela inauguração da exposição “Viagem PONTOCOM”, de Eduarda Coutinho (patente até 31 de março) e pela sessão “Mulheres, uma conversa” (21:00), com Isabel do Carmo e Ana Daniela Soares, onde se falará sobre o passado, o presente e o futuro das mulheres.

Isabel do Carmo, médica especialista em endocrinologia, diabetes e nutrição, regressa no dia seguinte, pelas 21:00, para falar sobre “A mulher jovem, magra e saudável: Ideias e mitos no feminino” onde se falará sobre saúde, alimentação e beleza.

Para fechar a semana de comemorações, terá lugar no dia 10, pelas 21:00, a sessão “Mulheres do Sul, Palavras e Canções”, com a aclamada bailarina, atriz e cantora Adriana Queiroz, o músico Felipe Caneca e a artista Luanda Cozetti, evocando o génio musical de cinco ativistas sul-americanas – Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Elis Regina e Maria Bethânia.

As participações em todas as atividades da Biblioteca Municipal de Lagos são de livre acesso, sendo apenas necessária a inscrição através do telefone 282 767 816 ou do e-mail biblioteca@cm-lagos.pt.

Consulte o programa completo aqui.