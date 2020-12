Lagos distinguido como Município Mais Azul

O concelho de Lagos foi distinguido como o “Município Mais Azul” deste ano, no âmbito do Programa Bandeira Azul”, anunciou a autarquia.

Este prémio é o resultado do reconhecimento “pelo excelente desempenho nas atividades de educação ambiental, realizadas no âmbito do Programa Bandeira Azul 2020”, segundo o comunicado.

O galardão foi atribuído após o concelho de Lagos ter obtido a melhor pontuação nas atividades de educação ambiental, com avaliação feita pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul.

A autarquia candidatou-se ao Programa Bandeira Azul com 13 atividades de educação ambiental, cinco já reformuladas devido à pandemia de covid-19.

Um dos critérios mais importantes para este prémio é a realização de, pelo menos, seis atividades de educação ambiental, que cumpram tipologias obrigatórias como a informação e sensibilização ambiental, participação passiva, participação ativa e efeito multiplicador.

“Esta distinção é o reconhecimento do esforço levado a cabo pela autarquia em prol da defesa do ambiente, com a preocupação crescente em envolver toda a comunidade”, acrescenta a autarquia.

Nos últimos meses, o município tem apresentado várias campanhas ambientais como o Concurso de Fotografia Digital “De Volta ao Mar com Atitude de Mudar, as campanhas de sensibilização e educação ambiental “Zero Beatas” e “Lagos na Onda do Verão” e ainda a aplicação didática “Super Ique na Defesa do Ambiente”.

A praia da Dona Ana foi também distinguida com o certificado da coordenação internacional, pelos seus 15 anos consecutivos com Bandeira Azul.

