Lagos: Docapesca promove ação de limpeza costeira no porto de pesca

No próximo sábado, dia 6, a Docapesca, irá realizar uma ação de limpeza costeira no porto de pesca de Lagos, com vista à remoção de resíduos e à sensibilização e envolvimento da comunidade para a problemática do lixo, anunciou a entidade.

Nesta ação, podem participar todos os utilizadores dos portos de pesca (pescadores, compradores e outras atividades conexas), assim como a população em geral.

Esta é uma iniciativa resulta da parceria com o Centro Ciência Viva de Lagos e no âmbito do projeto “A Pesca por um Mar Sem Lixo”.

A inscrição é feita através de formulário:https://form.jotform.com/212993018078360, também disponível nas redes sociais Docapesca.

