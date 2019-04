Lagos e Loulé celebram centenário de Sophia de Mello Breyner

A escritora nasceu a 6 de novembro de 1919 e Lagos preparou um vasto programa para assinalar o centenário desta grande figura da cultura portuguesa

Lagos é um dos municípios que, durante 2019, participa na programação oficial organizada pelo Centro Nacional de Cultura (CNC) para assinalar o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004). A nível regional, Lagos faz também parte de um programa realizado em parceria, entre março e novembro de 2019, com a biblioteca municipal de Loulé, que foi batizada com o nome da escritora.

De acordo com a instituição que centraliza a organização desta iniciativa – o CNC, “a vida e a obra de Sophia de Mello Breyner Andresen são exemplares no exato sentido que ela deu a esta palavra quando a pôs no título dos seus Contos Exemplares. A sua obra, que tem na poesia o centro à volta do qual tudo roda, é uma das mais importantes da nossa cultura e da história dela. A sua vida livre, fundada na inteireza e na coragem, é-nos referência, motivação e permanência. A Comissão das Comemorações do Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen, sediada no Centro Nacional de Cultura, a que ela esteve tão ligada, propõe um programa vivo e vasto, ambicioso e atualizado, em que se inscrevem e refletem todas as faces do rosto ao mesmo tempo uno e multiplicado de Sophia”.

Estas comemorações realizam-se a partir de uma ideia, e por iniciativa da filha Maria Andresen Sousa Tavares, poeta e artista plástica, que, por mandato da mãe, tem cuidado da sua obra.

A programação inclui criações literárias, artísticas, musicais e cinematográficas, colóquios, conferências, edições, espetáculos, exposições, em Portugal e no estrangeiro.

Foto: João Cutileiro

Lagos vai acolher roteiro temático

Para Lagos estão já previstas algumas iniciativas, nomeadamente, um colóquio subordinado ao tema “O Mediterrâneo e o Atlântico em Sophia”, que terá lugar a 3 de outubro no Centro Cultural. Organizado em quatro mesas-redondas, este colóquio internacional, dedica-se a abordar, em torno da obra de Sophia, o tema do mar, o diálogo com os poetas do Sul, a importância dos contos para crianças e a presença do sagrado na poesia.

O conto musical “A Menina do Mar”, baseado numa das histórias mais famosas e amadas de Sophia, vai estrear em Lisboa, em maio de 2019, estando prevista uma apresentação, ainda com data por definir, em Lagos.

Estão igualmente já a ser desenvolvidos pelo CNC roteiros temáticos em Lisboa, no Porto e em Lagos, com o objetivo de dar a conhecer a vida, a personalidade e a obra da poeta.

