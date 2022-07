Município entra para a Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora

O município de Lagos aderiu formalmente à Rede de Apoio ao Investidor na Diáspora, criada para facilitar o regresso de lusodescendentes a Portugal e promover a coesão territorial, anunciou a autarquia algarvia.

A Rede de Apoio ao Investidor na Diáspora é “coordenada pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas” e tem por “missão ligar os serviços que, nas diferentes áreas da governação, incluindo entidades regionais, municípios e entidades do associativismo empresarial, apoiam o investimento da diáspora, garantindo um trabalho de parceria”, referiu a autarquia, em comunicado.

“Esta ação está enquadrada no eixo de intervenção ‘Promoção, mobilização e redes’ do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2020 de 18 de agosto, que visa conferir um acompanhamento mais sistematizado e institucional ao potencial estratégico das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro”, precisou a Câmara de Lagos.

A autarquia do distrito de Faro referiu ainda que, além de se dirigir “a emigrantes portugueses e a lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal”, a RAID destina-se também a “empresas nacionais que pretendam internacionalizar os seus negócios através da diáspora”.