Lagos envolve os jovens nas decisões autárquicas

A Assembleia da Juventude de Lagos vai reunir em sessão ordinária, no próximo dia 12 de março, no auditório do Centro Cultural de Lagos, pelas 10h00.

Esta experiência inovadora do município de Lagos de participação dos jovens na vida autárquica iniciou-se em 2001 e “tem vindo a afirmar-se, desde então, pela qualidade e entusiasmo dos jovens”, realça a autarquia, reconhecendo “a importância e a premência de promover a participação dos cidadãos e muito em especial dos jovens, na vida da comunidade lacobrigense e nas decisões autárquicas”.

Este “órgão parlamentar novo”, a Assembleia da Juventude, é representativo e eleito pelos jovens das escolas do concelho.

“Com um grande dinamismo e sessões preparadas e interessantes, os jovens questionam o poder autárquico e apresentam propostas pertinentes sobre assuntos de interesse municipal, que são depois sempre apreciadas na assembleia municipal”, adianta a câmara, explicando que, durante cada ano letivo, é realizada uma sessão ordinária da Assembleia da Juventude.

A próxima sessão, no dia 12 de março, terá três pontos na ordem do dia: uma informação escrita da presidente da câmara municipal acerca da atividade do município, o ambiente e a participação dos jovens na sociedade.