Lagos está solidário com a Ucrânia e apela ao ativismo social

Dada a situação de crise humanitária decorrente na guerra da Ucrânia, o município está a promover algumas iniciativas de promoção dos apoios que a população pode prestar a estes refugiados, apelando ao seu lado solidário.

A trabalhar em estreita relação com a Associação dos Ucranianos do Algarve, a autarquia tem estado a coordenar uma campanha de angariação de bens urgentes e necessários aos refugiados, nomeadamente ao nível dos produtos alimentares não perecíveis, leite e medicação, os quais serão transportados para os países fronteiriços com a Ucrânia para apoiar estas famílias.

A recolha dos bens está a decorrer nas juntas de freguesia do concelho (dias úteis das 09h00 às 16:30) e nos Bombeiros Voluntários de Lagos (diariamente das 18:00 às 20:00). A comunidade escolar dos agrupamentos do concelho também está a colaborar com a causa.

A autarquia está igualmente a fazer a mediação para o acolhimento de refugiados, nomeadamente através da disponibilização de um formulário para que os mais solidários que tenham possibilidade de acolhê-los temporariamente em quarto, casa ou apartamento possam fazê-lo de forma mais célere. O formulário está disponível aqui, podendo ligar para o número 965 989 776 para questões ou informações.

A Câmara Municipal de Lagos lança, entretanto, novo apelo a voluntários que possam ajudar no processo de integração destes refugiados junto da comunidade portuguesa, nomeadamente pessoas com domínio da língua ucraniana que estejam disponíveis para orientar e mediar os recém-chegados da Ucrânia.

Através do IEFP, está também em curso a iniciativa “Portugal for Ukraine”, pelo Governo Português, que visa apoiar os cidadãos ucranianos que pretendem, por razões de conflito armado e humanitárias, residir em Portugal. Foi disponibilizado um formulário para que as empresas portuguesas se possam mobilizar e disponibilizar para acolher e contratar estes cidadãos. Saiba mais sobre a iniciativa aqui.