Lagos homenageia atletas do concelho pelos títulos alcançados

A Câmara Municipal de Lagos homenageou esta semana os atletas do concelho Jorge Tinoco, Marisa Costa e Jorge Candeias pelos títulos recentemente alcançados em provas europeias e nacionais, anunciou a autarquia.

Jorge Tinoco, natural de Lagos, a competir com a camisola do Paços de Ferreira, representou a seleção nacional e arrecadou três medalhas de ouro no Campeonato da Europa de Pool de Seniores em Itália, sagrando-se ainda campeão europeu nas disciplinas de “Straight Pool” e “Bola 9”.

Já Maria Costa e Jorge Candeias, atletas do Olímpico Clube de Lagos, foram homenageados por se sagrarem vice-campeões na Meia-Maratona do Campeonato Nacional de Atletismo, que decorreu em Ponta Delgada em novembro.

