Lagos homenageia Infante D. Henrique

O município de Lagos, irá homenagear, no próximo dia 13, uma das figuras mais importantes da História de Portugal e da cidade – o Infante D. Henrique, assinalando os 561 anos sobre a sua morte, comunicou a autarquia.

Este ano, as celebrações de homenagem iniciam no período da manhã, que será marcado pela estreia do segundo episódio de uma série de vídeos que o município está a divulgar na sua página de Facebook, “Lagos – A Escultura na História da Cidade”, sendo este alusivo aos Descobrimentos e ao papel do Infante neste período áureo da nossa História.

Pelas 15:00 horas, terá lugar a visita guiada “Memórias do Infante e dos Descobrimentos”, promovida pela autarquia, que em apenas dois dias esgotou as inscrições.

Pelas 17:45, decorrerá uma pequena cerimónia de deposição de coroa de flores junto à estátua em sua honra, na Praça do Infante. Da autoria de Leopoldo de Almeida e inaugurada em 1960, esta é uma das obras de arte mais emblemáticas de Lagos, reconhecida em todo o país e além-fronteiras como uma das imagens de marca da cidade.

O dia de homenagem termina às 18:00 com uma missa em sua honra, na Igreja de Santa Maria.

Filho de D. João I e de Dona Filipa de Lencastre, D. Henrique, o Navegador, tinha o sonho de chegar a terras desconhecidas. Após a conquista de Ceuta, em 1415, ganhou confiança para enviar navegadores para explorar a costa ocidental de África e para se aventurar nas águas misteriosas do Atlântico. Esses feitos, culminaram com Gil Eanes a dobrar o temível Cabo Bojador, em 1434. A partir daí, a geografia do mundo mudou, dando início ao processo de globalização que hoje se conhece.

No período dos Descobrimentos, o Infante D. Henrique considerou que a vila de Lagos, povoação que foi capital do reino dos Algarves, tinha uma baía “perfeita” para a navegação, proximidade ideal com Marrocos e pescadores habituados às águas difíceis em mar alto, segundo o município.

Foi em Lagos que fundou uma escola náutica onde cartógrafos, astrónomos e navegadores, oriundos de vários países, desenvolviam novas técnicas, desenhavam cartas náuticas e projetavam barcos mais velozes, dando assim origem ao período áureo dos Descobrimentos portugueses.

Ao longo de todo o dia 13 de novembro, todos os equipamentos museológicos da cidade terão acesso gratuito.

PUB