Lagos: Hospital de São Gonçalo deixa de atender em exclusivo doentes COVID-19

O Hospital de São Gonçalo de Lagos retoma na 2ª feira, dia 3 de maio, a sua atividade normal, depois de ter estado dedicado, de forma exclusiva, durante todo o mês de abril, ao tratamento de doentes infetados com a COVID-19, informa o Grupo HPA Saúde em comunicado.

Esta decisão deve-se ao facto de o Algarve estar a registar “uma taxa de incidência muito reduzida, o que não justifica que continuemos a alocar recursos a esta situação, que são recursos muito avultados, quer economicamente, quer em profissionais”, justifica o HPA.

“Durantes o mês que estivemos dedicados de forma integral à COVID, recebemos cerca de trinta doentes, sendo que felizmente só um acabou internado nos cuidados intensivos, tendo os restantes ficado em vigilância ou tratamento em enfermaria”, esclarece o hospital.

Acrescenta o HPA que “neste momento e, segundo a opinião unânime da Ordem dos médicos, da Direção Geral de Saúde e de todas as sociedades médicas, as pessoas necessitam de ser ajudadas e tratadas no que respeita a outras doenças, que sabemos estão a evoluir de forma exponencial, muitas até com um desfecho fatal”.

De acordo com o HPA, é agora necessário que as pessoas retomem a vigilância da sua saúde, a monitorização dos cuidados que necessitam,” sob pena de assistirmos a situações com desfechos penosos”.

Dessa forma, conclui, “retomaremos a atividade normal do Hospital São Gonçalo de Lagos, embora com um horário mais reduzido do Atendimento Permanente”.