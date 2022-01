Lagos: Hospital de São Gonçalo soma serviços à oferta pública regional

O Hospital de São Gonçalo de Lagos (HSGL), até à data inserido na rede de cuidados médicos particulares do Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA) e que passa, a partir de hoje, a integrar o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), soma à oferta pública da região mais 44 camas, um bloco operatório, serviço de consultas e imagiologia, um laboratório e um serviço de urgência básica.

O contrato, assinado esta terça-feira entre o CHUA e o Grupo HPA permite, segundo o Centro Hospitalar, a “ampliação da qualidade de cuidados de saúde, em segurança, pela imagem da região”.

“O contrato de arrendamento entre a CGD (FII SaúdeInveste) e o CHUA visa colocar e estabilizar no perímetro do SNS, as instalações do Hospital S. Gonçalo de Lagos (construção de 2005), cujo internamento ocupámos, há exatamente um ano, ainda com base na Lei da declaração do estado de emergência (jan. 2021), por acordo de então entre a ARS Algarve e o grupo privado HPA (que termina a exploração), repondo e recuperando agora também a resposta em atividade cirúrgica e ampliação do respetivo internamento, em substituição das instalações arrendadas do antigo hospital de Lagos (construção de 1496) a operar no limite da segurança estrutural e cuja localização adversa é deveras preocupante”, refere o Conselho de Administração do CHUA.

Ana Varges Gomes, presidente do Conselho de Administração do CHUA, realçou a importância deste “momento histórico para o CHUA, uma vez que nos vai permitir oferecer mais e melhores cuidados de saúde aos nossos utentes, trazendo os cuidados diferenciados para perto da população”.

João Bacalhau, presidente do Conselho de Administração do Grupo HPA destacou “a colaboração entre os prestadores de cuidados de saúde privados e o SNS em prol da população”.

Recorde-se que as negociações para o arrendamento deste espaço hospitalar tiveram início em março de 2021, quando o Conselho de Administração do CHUA manifestou à tutela o interesse em desenvolver esforços para realizar, com acordo de princípio do HPA, a transferência integral do antigo hospital de Lagos para o HSGL se para tanto conseguir as mesmas condições de exploração desta unidade com o Fundo Imobiliário da CGD, proprietário das instalações, que agora foi alcançado com a Portaria de Autorização assinada já pelas tutelas das Finanças e Saúde.

O Hospital de Lagos, agora sob gestão do Serviço Nacional de Saúde, passará a designar-se por “Hospital Terras do Infante”.