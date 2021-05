Lagos: Inscrições abertas para o projeto “Viver o Verão”

A Câmara Municipal de Lagos informou que as inscrições para a edição de 2021 do projeto “Viver o Verão”, se encontram a decorrer ao longo do mês de maio no site www.viveroverao.com

Este projeto de ocupação de tempos livres, que tem como principal objetivo desenvolver competências sociais e pessoais, incentivar a prática desportiva e de hábitos saudáveis, e que se desenvolve há quase 20 anos, “é bem conhecido das famílias e jovens lacobrigenses, visto tratar-se de uma importante resposta social do município às muitas famílias que se encontram a trabalhar nesta época do ano, ocupando de forma lúdica e pedagógica os seus filhos nos meses de julho e agosto”, afirma o município em nota de Imprensa.

A edição de 2021 irá realizar-se em dois espaços na cidade de Lagos, sendo também alargado às freguesias da Luz, Bensafrim, Barão e nas localidades de Odiáxere/Chinicato.

Nesta edição, os grupos serão constituídos por um número máximo de 8 a 10 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, que poderão participar no projeto pelo período de 15 dias, o que totaliza 632 crianças abrangidas ao longo dos 2 meses. Na faixa etária jovem (entre os 16 e os 25 anos), o projeto irá beneficiar 92 jovens. O projeto terá início a 12 de julho terminando a 31 de agosto. As atividades decorrem de segunda a sexta-feira, em dois turnos (manhã ou tarde).

Tal como aconteceu na edição de 2020, e dadas as medidas necessárias ao controle da pandemia por Covid-19, este ano é também necessário assegurar a aplicação do plano de contingência e do manual de procedimentos, que visam a devida proteção dos participantes, corpo técnico e restantes funcionários.

O “Viver o Verão” implica um encargo financeiro anual de cerca de 150 mil euros, verba que o município considera bem aplicada dado o impacto social positivo deste programa. Para os jovens participantes que desempenham as funções de monitor, este é, muitas vezes, o primeiro contacto que têm com o mercado de trabalho, incutindo-lhes sentido de responsabilidade e compromisso, competências importantes para o seu desenvolvimento e para a sua formação pessoal e social.

As inscrições já se encontram abertas para a faixa etária jovem e decorrem até ao dia 21 de maio. Para as crianças (6 a 12 anos) as inscrições terão início no dia 26 de maio.

Mais informações no site http://www.viveroverao.comhttp://www.cm-lagos.pt

