Lagos investe na renovação e reconversão da frota automóvel municipal

A Câmara de Lagos aprovou ontem a abertura de concursos públicos para a compra de novas viaturas. A opção por viaturas elétricas, que representam 39% das aquisições, e o reforço da capacidade de resposta dos serviços operacionais, são as principais apostas do Programa de Renovação da Frota de Veículos Municipais.

Representando um investimento de 2,9 milhões de euros, o Programa de Renovação da Frota de Veículos Municipais prevê a aquisição faseada de 38 novos veículos, os quais são destinados, na sua maioria, às atividades operacionais dos serviços da autarquia, como a limpeza urbana, as obras por administração direta e o apoio escolar e ao associativismo, cujas necessidades técnicas e logísticas refletem o acréscimo de atividade resultante da transferência de competências para o município.

A grande novidade deste investimento é, no entanto, a opção pela mobilidade elétrica, uma vez que das 38 viaturas a adquirir, 15 serão elétricas, representando 39,47% das aquisições, percentagem que só não é mais expressiva pelo facto de, em certas categorias de veículos, ainda não existirem no mercado soluções alternativas aos combustíveis fósseis adequadas às finalidades em causa.

O programa visa, igualmente, substituir as viaturas que, por desgaste ou antiguidade, já não conseguem assegurar as funções a que estão destinadas, como é caso do transporte de crianças, o qual só pode ser feito por autocarros com menos de 16 anos.