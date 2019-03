Lagos mantém o preço da fatura da água em 2019

A Câmara Municipal de Lagos decidiu, na semana passada, na reunião do seu executivo, não aumentar o preço da água este ano.

No ano passado, a autarquia tomou a decisão de baixar o tarifário da água em 10%. Agora, de acordo com a última deliberação, o município de Lagos irá cobrar em 2019, aos consumidores, os mesmos valores que foram praticados em 2018 para cada um destes setores.

“A proposta foi acompanhada do parecer prévio emitido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), segundo o qual o município deverá continuar as políticas de redução de tarifas no setor da água e promover a redução dos custos nos setores do saneamento e dos resíduos sólidos urbanos (RSU)”, adianta a Câmara de Lagos…

Leia a notícia completa na edição em papel.