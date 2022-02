Lagos: Mercado da Avenida vai estar em obras nas próximas semanas

O mais antigo mercado do concelho de Lagos será alvo de uma intervenção para melhorar as suas condições para vendedores e visitantes. Os trabalhos obrigarão ao encerramento temporário de alguns espaços, indicou a autarquia.

Com um investimento de 82.321,32 mil euros, a empreitada de “Execução de trabalhos de conservação no Mercado da Avenida” irá obrigar, a partir do dia 14 de fevereiro e pelo período previsível de duas semanas, ao encerramento do primeiro piso destinado à venda de frutas. Pelo mesmo período, mas com início a 28 de fevereiro, será necessário encerrar o espaço do piso 0, destinado à venda de peixe, sendo que os dois pisos estarão encerrados, de forma alternada, “de forma a causar o menor constrangimento possível”, refere o município em comunicado.

Posteriormente, e até à conclusão da empreitada, prevista para a primeira quinzena de maio, “haverá a necessidade de condicionar o acesso a alguns espaços devido a trabalhos na fachada, escadaria e terraço do edifício,” o qual será informado publicamente de forma atempada, de acordo com informações da autarquia de Lagos.

O investimento na conservação deste histórico mercado resulta das estratégias da autarquia em melhorar as condições estruturais e de segurança para que “residentes, visitantes e vendedores possam usufruir do espaço com toda a comodidade, continuando a apresentar os melhores produtos locais da terra e do mar”.