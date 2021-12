Lagos: Mulher de 61 anos sofre queda na praia da Luz

Uma mulher de 61 anos, de nacionalidade inglesa, foi esta manhã auxiliada depois de ter fraturado o membro inferior direito na sequência de uma queda, enquanto caminhava numa zona rochosa na praia da Luz, em Lagos. O anúncio foi feito pela Autoridade Marítima Nacional.

Na sequência do alerta, recebido por volta das 10:00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram de imediato ativados para o local, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres e elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, dos Bombeiros Voluntários de Lagos e do INEM.

A vítima encontrava-se em estado consciente e apresentava uma fratura no membro inferior direito, tendo sido prontamente auxiliada e estabilizada pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Lagos e do INEM. Por se encontrar numa zona de difícil acesso, a vítima foi transportada por via marítima pelos elementos da Estação Salva-vidas de Sagres para o cais de Lagos, onde aguardava uma ambulância do INEM que a transportou posteriormente para uma unidade hospitalar.

Esta ação foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos. O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.

