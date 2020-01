Lagos: Observatório vai impulsionar e melhorar políticas urbanas

A Câmara Municipal de Lagos anunciou que vai celebrar um protocolo de parceria com a CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, com o objetivo de cooperar na criação de um observatório que produza conhecimento e informação relevante ao nível das políticas urbanas.

Os seus objetivos principais são os de promover uma visão integrada das políticas urbanas, nomeadamente na articulação entre as ações públicas e de política pública, desenvolver iniciativas com base em investimento empreendedor, fomentar uma abordagem focalizada nos serviços e contribuir para projetar as novas cidades e vilas, como polos dinamizadores da coesão territorial.

A ideia deste observatório surge na sequência da realização do Fórum dos serviços sobre “Politicas Urbanas, atividades de serviços e atração de não residentes”, que incluiu 13 municípios do continente.

Com o intuito de dar sequência a este trabalho através da criação de uma estrutura permanente, este observatório irá aprofundar, analisar e refletir em torno do papel das atividades de serviços, da competitividade e da qualidade de vida urbana, no quadro de uma nova geração de políticas urbanas.

O observatório, subordinado à temática genérica “Os serviços, a competitividade urbana e a coesão territorial”, tem um caráter estratégico e de âmbito nacional, propondo alargar o núcleo inicial a um conjunto de cidades e vilas com experiências interessantes na área das novas políticas urbanas e com representatividade regional e global, pelo que foram também convidadas a participar da iniciativa as cinco CCDR, instituições de ensino superior, entidades da administração pública, central e regional e também câmaras municipais.