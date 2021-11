Lagos: Onze novos polícias municipais entraram em funções

No passado sábado, dia 6 de novembro, realizou-se no auditório dos Paços do Concelho Século XXI, a cerimónia de provimento da Polícia Municipal de Lagos, assinalando o início de funções de 11 Agentes Municipais de 2ª classe.

A cerimónia contou, entre outras entidades oficiais, com a presença do comandante da Polícia Municipal de Lagos, Sérgio Remudas, da Presidente da Assembleia Municipal, Joaquina Matos, e do Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira.

Na primeira parte da cerimónia procedeu-se à entrega do diploma e certificado do curso de formação para ingresso na carreira de Polícia Municipal, à assinatura dos contratos de trabalho em funções públicas e ainda à entrega da carteira de Polícia Municipal de Lagos.

O segundo momento da cerimónia consistiu na formatura e imposição de insígnias aos novos agentes, acompanhados pela bênção das mesmas.

Recorde-se que estes agentes concluíram com sucesso o estágio probatório de um ano, legalmente exigido para o acesso à carreira de Agente Municipal de 2.ª Classe da Polícia Municipal.

Durante o referido estágio, estes 11 elementos frequentaram um curso de formação que foi ministrado conjuntamente pela Fundação FEFAL e pela Escola Prática de Polícia, o qual integrou os módulos de natureza administrativa, cívica e profissional específica, que decorreu ao longo de um semestre.

O segundo semestre consistiu no desempenho das atividades inerentes às funções de polícia administrativa da área de jurisdição do Município, executadas de acordo com o Regulamento do Serviço e as diretrizes superiores.

Estes 11 agentes, passam assim a integrar oficialmente a Polícia Municipal de Lagos.

Para além dos 11 elementos que iniciaram agora funções oficialmente como agentes municipais de 2ª classe, estão também a frequentar a segunda parte do curso, sete elementos, que brevemente, e após aprovação no estágio irão também juntar-se aos seus colegas, oficialmente, como polícias municipais.

