Lagos palco das corridas em patins mais rápidas de Europa

O município de Lagos vai receber, entre 5 e 7 de abril, o Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante. Na pista e na estrada irão correr os melhores velocistas europeus da modalidade

O Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante está de volta a Lagos, entre os próximos dias 5 e 7. Pelo terceiro ano consecutivo, o município algarvio será palco da Taça da Europa, com três dias de provas de patinagem de velocidade alucinantes, com equipas de várias partes do mundo.

A 16ª edição deste torneio é organizado pelo clube de patinagem Roller Lagos, este ano com provas na pista que recebeu, em julho de 2017, os campeonatos europeus, e nas estradas de Lagos, com os 100 metros e a maratona (42 quilómetros).

Assim, em 2019, a organização mantém o formato de três dias, dois de pista e o terceiro de estrada, na Avenida dos Descobrimentos, com provas dos 100 metros e a maratona. Pela primeira vez, decorrerá este ano a maratona completa, com 42.195 metros, em circuito à volta da cidade de Lagos, percorrido por seis vezes.

No ano passado, a competição contou com 553 patinadores de 16 países e com 104 clubes. Este ano, a organização espera superar esta marca, com a presença de muitos patinadores de equipas de várias partes do mundo, incluindo vários campeões e ex-campeões europeus e mundiais…

