Lagos: Per-Versus estreia “Folha da Couve TV – O seu jornal Rural”

O novo projeto de teatro do grupo de Teatro Per-Versus anunciou que estreia em breve no concelho de Lagos, com a parceria do Centro Cultural de Barão de São João e o apoio da Camara Municipal de Lagos, a peça "Folha da Couve TV – O seu jornal Rural".

“O grupo de teatro Per-Versus reinventou-se e volta às grandes produções de palco com um novo elenco e um novo trabalho”, revela o grupo, anunciando que o trabalho de palco já não é apenas o seu único desafio e passou a criar conteúdos digitais e uma produção, também voltada para o cinema “desafiando assim um universo até então desconhecido. Foram vários meses de uma produção totalmente nova e original onde contou com uma equipa de produção de vídeo”.

“Um novo elenco juntou-se ao já existente e conhecido do nosso público para criarmos personagens únicas e muito diversificadas, onde a produção televisiva tomou conta dos dias para juntar a magia da televisão ao convencional teatro. Uma iniciativa do seu produtor, Luís Ferreira, que criou um espetáculo exclusivo, encomendado para o seu parceiro Centro Cultural de Barão de São João. – Apoiado pela Câmara Municipal de Lagos, União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João e Junta de Freguesia de são Gonçalo de Lagos”.

Esta produção teatral do grupo de teatro Per-Versus tem como nome “Folha da Couve TV – O seu jornal Rural”, com estreia marcada para 16 de Janeiro de 2022, às 17:00 no Centro Cultural de Barão de São João. Será um espetáculo para maiores de 12 anos e de aproximadamente 90 minutos em dois atos, com exibições todos os domingos até junho de 2022, com reservas através do número 282 688 026