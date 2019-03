Lagos, Portimão e Sagres na rota da “Ventania”

O Teatro Experimental de Lagos promove, de 22 a 24 de março, a primeira edição do “Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento”, em Lagos, Portimão e Sagres.

“O festival propõe-se a espalhar, pelo barlavento algarvio, espetáculos e ações de sensibilização com uma programação diversificada, contemplando as áreas de circo contemporâneo, teatro, dança, cruzamentos disciplinares: música/gastronomia, música/cinema, circo/ecologia social, procurando abranger públicos de várias idades e culturalidades”, adianta a organização.

“Ventania” irá ocupar espaços de apresentação convencionais como o Centro Cultural de Lagos, o Teatro Municipal de Portimão e o auditório da Fortaleza de Sagres, assim como espaços não-convencionais, como os mercados municipais de Lagos e Portimão, o Centro de Ciência Viva de Lagos, o Jardim da Constituição (muralha) de Lagos, o Jardim 1º de Dezembro de Portimão, o Espaço Cultural do Teatro Experimental de Lagos, assim como os espaços gastronómicos Mar d’Estórias (Lagos) e Faina (Museu de Portimão).

Segundo os promotores, este festival irá surpreender o público com temáticas ligadas ao ambiente e à cidadania. “Ventania” é uma ideia original de Nelda Magalhães (Teatro Experimental de Lagos) e Daniela Tomaz (O Corvo e a Raposa Associação Cultural).

Este evento está inserido no Programa 365 Algarve, estrutura financiada pelo Turismo de Portugal, com o acolhimento do município de Lagos, município de Portimão, município de Vila do Bispo, Direção Regional de Cultura do Algarve e Águas do Algarve.