Lagos premiou estabelecimentos e clientes no Dia de Reis

A Câmara Municipal de Lagos e a ACRAL anunciaram a 6 de janeiro os vencedores do “Concurso de Montas de Natal”, para marcar o fim das celebrações de Natal no concelho, anunciou a autarquia.

O primeiro prémio deste concurso foi entregue a Mar d’Estórias, seguindo-se MQ Craft and More e Ristorante Pizzeria Itália, que fazem parte do pódio e receberam um valor monetário entre os 200 e os 500 euros.

O júri era composto por representantes da Câmara Municipal de Lagos, da ACRAL e do curso de Artes do Agrupamento da Escola Júlio Dantas, que analisou critérios como a originalidade, criatividade, harmonia, estética e impacto visual.

Os clientes do comércio tradicional de Lagos também foram premiados com o sorteio dos vales de 100 euros, que podem ser utilizados nos estabelecimentos aderentes.

