Lagos: Presidente reeleito já tomou posse

A cerimónia de instalação dos órgãos municipais da Câmara e da Assembleia de Lagos decorreu esta semana, dia 11 de outubro, no Centro Cultural, com a tomada de posse de Hugo Pereira, que mantém o cargo.

Neste dia procedeu-se também à passagem de testemunho entre o presidente cessante da Assembleia Municipal, Paulo Morgado, e a nova titular do cargo, Maria Joaquina Matos. A cerimónia ficou ainda marcada pela continuidade dos vereadores Paulo Jorge Reis, Sara Coelho, Luís Bandarra e Sandra Oliveira (todos eleitos pelo PS) e as entradas de Pedro Moreira (PSD) e Alexandre Nunes (CDU).

Após a assinatura e leitura do compromisso solene por parte de todos os eleitos, a cerimónia prosseguiu, entrecortada com apontamentos culturais a cargo de Dinis Costa e da Escola de Dança de Lagos e com o discurso de Hugo Pereira que, em breves palavras, sublinhou as linhas gerais do plano de ação do executivo para o mandato que agora se inicia, deixando votos de incentivo aos que agora iniciam funções e agradecendo aos que cessam, com especial ênfase em Paulo Morgado.

Quem também deu continuidade à sua presença na Assembleia Municipal (por inerência de cargo) foi o presidente eleito da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Carlos Saúde, tal como os seus homólogos de Odiáxere (Carlos Fonseca), Luz (João Reis), Bensafrim e Barão de São João (Duarte Nuno Rio).

No dia 13 de outubro, tiveram ainda lugar as cerimónias de instalação da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos no Salão Nobre da Assembleia Municipal de Lagos, nos antigos Paços do Concelho.

