Lagos: Presidente vai refletir e debater com a comunidade

O presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, é o convidado do “Encontro de 5.ª Feira”, que terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas, pelas 17:00 do próximo dia 4 de novembro e que será a abertura de um novo ciclo, divulgou a organização.

Este novo ciclo de encontros do “Grupo dos Amigos de Lagos” pretende ser “um ponto de união, entrega e partilha” entre a comunidade, num espaço desenhado para a discussão de problemáticas sociais.

Hugo Pereira, “como primeiro responsável da cidade e do município, vem transmitir a sua visão e recolher a dos demais presentes, primeiros passos de um trabalho que terá de ser conjunto e amplamente participado”, pode ler-se em comunicado.

Neste ciclo de debates vai falar-se da “realidade que fomos construindo e que a presente pandemia veio evidenciar exige uma profunda reflexão, o contributo de novas ideias e que todos nos empenhemos no fortalecimento da comunidade em que estamos inseridos”, segundo a organização.

O encontro tem entrada livre ao público em geral.

