Lagos prolonga horário gratuito e apoios à família

Os serviços de apoio à família da educação pré-escolar vão ter alterações, no próximo ano letivo, em Lagos, O prolongamento de horário gratuito é uma das medidas em análise pelo município, que pretende enquadrar a gratuitidade das atividades de animação e apoio à família (vulgarmente designadas por “prolongamento de horário”) e equiparar a cobrança das refeições ao sistema que já existe implementado para os restantes ciclos de ensino.

O objetivo, segundo a autarquia, é “a obtenção de benefícios financeiros e sociais, assim como a simplificação administrativa de procedimentos”.

“Esta alteração, para além de tornar o prolongamento de horário gratuito para todas as crianças, independentemente da condição socioeconómica do seu agregado familiar, permitirá que as senhas de refeição sejam adquiridas gratuitamente ou com redução de 50%, consoante a criança beneficie do escalão A ou B de ação social escolar”, esclarece a Câmara de Lagos.

A proposta, presente na última reunião do executivo municipal, realizada a 6 de março, foi acompanhada de “um estudo que analisa o resultado de exploração obtido no ano letivo 2017/2018, assim como as projeções para o ano letivo 2019/2010”, frisa a autarquia.