Lagos promove ações de limpeza no concelho

O município de Lagos está a promover várias ações de limpeza em todo o concelho. As iniciativas arrancaram neste mês de setembro e vão prolongar-se até meados de outubro, com o objetivo de “sensibilizar e envolver a população na limpeza de espaços naturais públicos para criar um ambiente mais sustentável”.

A próxima ação tem como meta a remoção e limpeza do chorão (uma espécie de planta invasora), perto do farol da Ponta da Piedade, no dia 1 de outubro, entre as 10h00 e as 12h00. A iniciativa está integrada na Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental – SEIVA 2019, levada a cabo pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Já no dia 13 de outubro será a vez de Odiáxere entrar nas atividades ambientais, com uma ação de limpeza do interior do perímetro urbano da freguesia, mais especificamente ao longo das suas estradas secundárias. A iniciativa ocorrerá a partir das 7h00, no Largo da Alegria (perto do moinho).