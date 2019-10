Lagos promove exercício para maiores de 40 anos

O município de Lagos assinalou, esta terça-feira, o arranque do projeto “Saúde em Movimento” para a época 2019/2020. Trata-se de um projeto de promoção do exercício físico, que visa a melhoria da saúde dos munícipes e onde todas as atividades são pensadas para a condição física de cada um. O projeto está aberto a pessoas com mais de 40 anos de idade e também aos munícipes que pretendam desenvolver a marcha e corrida com acompanhamento e aconselhamento.

“Uma vez que o número de idosos está a aumentar no concelho de Lagos, e na tentativa de combater o envelhecimento e todos os problemas a ele associados, em especial o problema de mobilidade, é importante que se aposte em medidas de combate”, realça a autarquia, frisando que “a atividade física regular e moderada, se for adaptada a cada um, permite melhorar a qualidade de vida e desenvolver um estilo de vida saudável e um envelhecimento ativo”.

Assim, o centro de saúde de Lagos, através do gabinete de avaliação e prescrição de exercício, permite a quem nunca teve oportunidade de praticar exercício ou aos menos recetivos, ter acompanhamento especializado, de forma a sentirem-se mais confiantes na prática do exercício. Do projeto fazem parte técnicos superiores de educação física, de reabilitação e ainda técnicos de saúde.

As atividades decorrem em todas as freguesias do concelho, o que, destaca a Câmara de Lagos, “cria mais proximidade e não exige a deslocação dos interessados a outros locais”.

A participação no projeto tem o custo de sete euros mensais, para a participação nas classes do projeto, e de 10 euros anuais para o seguro de atividades regulares e pontuais.

Com o apoio a este projeto, a autarquia irá investir cerca de 23.500 euros.