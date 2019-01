Lagos promove seminário sobre turismo náutico e marketing territorial

A Câmara Municipal de Lagos vai promover, no próximo dia 8 de janeiro, um seminário dedicado à temática do “Turismo Náutico e Marketing Territorial”. A iniciativa decorre no âmbito do projeto de cooperação POCTEP “Odyssea Blue Heritage” e traz a Lagos importantes nomes destas áreas.

Refira-se que este projeto pressupõe “o desenvolvimento de um modelo comum de ecoturismo baseado na capitalização de boas práticas europeias, implementadas noutras regiões e com potencial de valorização dos recursos naturais, marítimos, e também em terra, através de iniciativas de marketing turístico territorial, promovendo o uso sustentável do património cultural e natural dos territórios costeiros e marítimos”.

O projeto aposta no “desenvolvimento de uma estratégia coerente para a promoção diversificada da oferta turística, valorizando o património euro-mediterrâneo com referencial comum e oferecendo uma visibilidade internacional”.

Tem como objetivos estratégicos o crescimento sustentável através de uma cooperação transfronteiriça e a melhoria da gestão dos recursos naturais. E tem como objetivo específico a criação de um portal público que ofereça todo o tipo de informações aos nautas e não só, de forma a maximizar o uso dos dados recolhidos, promovendo novas oportunidades de negócio na bacia do Mediterrâneo.

O seminário vai ter lugar no auditório do edifício da câmara municipal, entre as 9h00 e a 18h00. A entrada é gratuita, mas com inscrição obrigatória.