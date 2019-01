Lagos quer estar na “linha da frente” do turismo de mar

A Câmara Municipal de Lagos promoveu, na semana passada, um seminário dedicado à temática do “Turismo Náutico e Marketing Territorial”. A iniciativa teve lugar no âmbito do projeto de cooperação POCTEP “Odyssea Blue Heritage” e contou com participantes de todo o país e representantes do projeto a nível europeu.

O projeto, de acordo com Regis López Lang, delegado da missão Odyssea Europa-Al-Caribe, “aposta no desenvolvimento de uma estratégia coerente para a promoção diversificada da oferta turística, valorizando o património euro-mediterrâneo com referencial comum e oferecendo uma visibilidade internacional”.

Como objetivo específico visa a criação de um portal público que ofereça todo o tipo de informações aos nautas, e não só, de forma a maximizar o uso dos dados recolhidos, promovendo novas oportunidades de negócio na bacia do Mediterrâneo.

Este é um projeto aprovado e cofinanciado por fundos europeus e dele fazem parte, nesta fase, os municípios de Lagos, Vila do Bispo e Faro, Região de Turismo do Algarve, a Diputación de Huelva e Câmara de Comercio de Sevilha.

Na sessão, a presidente da Câmara de Lagos, Maria Joaquina Matos, sublinhou a importância deste projeto, referindo que “para a sua concretização é fundamental esta cooperação transfronteiriça e europeia”. “Neste projeto há vários fatores que importam, e que se cruzam, como o turismo, a náutica, a história ou o património”, frisou a autarca.

Também o vice-presidente da autarquia, Hugo Pereira, afirmou que Lagos quer “continuar na linha da frente” no que diz respeito ao turismo de mar. “Já muito trabalho tem sido feito neste sentido, mas temos ainda muito por fazer”, disse o autarca. É neste sentido que o executivo municipal reconhece que “é fundamental integrar projetos como o Odyssea”.