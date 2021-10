Lagos recebe Ladies Open no Clube de Ténis e Padel

O Clube de Ténis e Padel de Lagos vai receber, entre os dias 10 e 17 de outubro, a primeira edição do International Ladies Open, anunciou a organização.

Esta não é a estreia do clube em torneios internacionais mas será a primeira competição mundial feminina a contar para o ranking da Women’s Tennis Association a decorrer em Lagos.

Ao todo vão participar mais de 80 pessoas no torneio, de mais de 30 nacionalidades, cuja prova de qualificação tem início a 10 de outubro.

Já a 12 de outubro vai começar o quadro principal com 32 jogadores, 20 das quais com entrada direta, além de mais oito provenientes da prova de qualificação e quatro com wild card.

Este será o retorno do Clube de Ténis e Padel de Lagos aos torneios internacionais, após mais de uma década de pausa, com o apoio da autarquia e de empresas locais.

