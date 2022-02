Lagos recebe I Congresso do Cancro da Mama do Algarve

O evento irá decorrer entre as 08:45 e as 18:00 do dia 18 de fevereiro, no Hotel Vila Galé de Lagos e é promovido pela Tecnifisio - Fisioterapia Especializada e Bem-estar.

O I Congresso do Cancro da Mama do Algarve – O Cancro da Mama na Linha do Tempo – Literacia na Saúde, segundo a organização, tem como objetivo abordar o cancro da mama de forma multidisciplinar e biopsicossocial, promovendo o empoderamento e o conhecimento a todas e a todos aqueles que de um momento para o outro são confrontados com aquele diagnóstico.

“Acreditamos que a literacia na saúde oferece em qualquer percurso de uma doença, maior motivação e empenho para a vencer, pois desmistifica medos e tabus, tão nefastos à qualidade de vida e ao bem-estar”.

A Comissão organizadora é composta pela Dra. Tânia Camilo, fisioterapeuta e CEO da Tecnifisio, pela Dra. Jacqueline Tavares, fisioterapeuta e coordenadora da área da Oncologia da Tecnifisio e pela Dra. Conceição Andrade, fisioterapeuta na clínica Mama Help Lisboa e colaboradora na Fundação Champalimaud.

Este evento destina-se a todos os doentes oncológicos, familiares, bem como aos profissionais de saúde que sintam necessidade de aprofundar os seus conhecimentos nesta matéria.

Este evento também detém uma vertente de cariz solidário, pelo que a inscrição (obrigatória) no valor de cinco euros será doada à Associação Oncológica do Algarve.

A inscrição pode ser efetuada através do site do evento ou presencialmente na Tecnifisio, localizada na Rua Dr. João Maldonado Centeno, 9 Cave B, em Lagos.