Lagos reflete sobre tendências e desafios do empreendedorismo

O município de Lagos promove, de 10 a 12 de outubro, a segunda edição do “Lagos Start on to Start Up”, um encontro de empreendedorismo que decorre em vários locais (escolas, empresas, centro cultural, câmara municipal, etc.) e reúne empresários e empreendedores. O objetivo é refletir sobre as novas tendências e desafios desta área. O evento aposta, ainda, no debate sobre as oportunidades que a criação de novas ideias de negócios poderá trazer ao concelho e à região.

O encontro arranca com um dia totalmente dedicado à interação das empresas com as escolas e às vantagens que desta ligação poderão advir. Já o segundo dia foca-se na reflexão sobre os melhores caminhos para empreender e inovar, destacando-se, aqui, o setor do turismo. O programa do terceiro e último dia assume-se, por sua vez, como um momento de partilha de ideias e experiências entre os participantes.

Segundo os promotores, a iniciativa, de entrada gratuita, tem como objetivo “posicionar Lagos como um território relevante para o empreendedorismo”.