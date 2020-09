Lagos renova apoios ao Desporto Escolar na prática de Vela

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Lagos renovou, pelo quinto ano consecutivo, o apoio ao Centro de Formação Desportiva de Vela do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, no âmbito do Desporto Escolar, anunciou a autarquia.

O município continua a ceder transporte, além de apoiar financeiramente o projeto desportivo, após a renovação ter sido aprovada na última reunião de Câmara.

Está também prevista uma atribuição de uma verba de 2600 euros para este ano letivo, que deverá ser aplicada na aquisição de cinco caiaques individuais e respetivas pagaias.

Os novos equipamentos vão permitir diversificar o tipo de atividades que são praticadas pelos alunos, sensibilizando-os para a prática da canoagem, que poderá ser uma alternativa em dias de pouco vento e que dificulta a prática de vela.

“Para além do enriquecimento dos alunos ao nível das atividades de contacto com o mar e com a natureza, esta diversificação de atividades visa igualmente dar resposta e adaptar o projeto às novas regras de higiene e segurança impostas pela pandemia”, refere a autarquia em comunicado.

Este apoio enquadra-se no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo da autarquia, que aposta na consolidação e reforço de parcerias entre o município, escolas, clubes e empresas.

No ano letivo anterior, participaram neste projeto de Desporto Escolar cerca de 289 alunos do 4.º ano das escolas públicas do concelho.

O Centro de Formação Desportiva de Vela acompanhou os grupos, com um total de 27 alunos do 5.º ao 11.º ano de escolaridade de Lagos.