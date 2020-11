Lagos revela vencedores de concurso de fotografia digital

A Câmara Municipal de Lagos divulgou esta semana os vencedores do concurso de fotografia digital “De Volta ao Mar com Atitude de Mudar”, no âmbito da campanha de sensibilização ambiental da Bandeira Azul, anunciou a autarquia.

O primeiro prémio foi entregue a Pedro Miguel Viana Correira com a fotografia “Simbiose”, seguido de Luís Manuel Sauanes Albergaria com “Flesch Meia Praia” e Daniel Jorge Pereira Fonseca em terceiro lugar com a foto “Eis, Absorta – Praia de Porto de Mós”.

Os vencedores vão receber prémios em valor monetário de 500, 300 e 200 euros, respetivamente.

Este concurso tinha como repto a mensagem “Nunca soube tão bem regressar à praia” e o júri foi composto por funcionários dos serviços de Ambiente e de Cultura da Câmara Municipal de Lagos, além de três fotógrafos convidados.

Ao todo, foram analisadas 107 fotos para este concurso que pretendia “apelar à inspiração de todos aqueles que gostam de apreciar a paisagem e o mundo que os rodeia, registando imagens que testemunhem uma nova atitude de olhar e de fruir as praias e o mar, assentes nos cuidados e nas medidas de higiene, segurança, e de proteção individual, mas conscientes do valor do património natural e ambiental e no imperativo permanente da sua salvaguarda e preservação para as futuras gerações”, segundo o comunicado.