Lagos tem o melhor resort desportivo da Europa

O Cascade Wellness Resort foi eleito o Melhor Resort Desportivo da Europa nos World Travel Awards, considerados os óscares do turismo.

O resort algarvio levou também para casa a distinção de Melhor Resort para Famílias em Portugal. Para Silvana Pombo, Diretora-Geral do espaço, “a conquista de duas das três nomeações é o culminar do esforço coletivo, em mais um ano desafiante, no qual a capacidade de adaptação da equipa foi fundamental para o sucesso nas diferentes vertentes de negócio, particularmente na desportiva, área na qual o resort efetuou diversos investimentos nos últimos anos e que é agora reconhecido nestes que são os mais importantes prémios de turismo a nível internacional.

Ao mesmo tempo, recebemos também a distinção de Melhor Resort para Famílias, que é algo que muito nos orgulha, podermos proporcionar a todos os que nos procuram condições únicas numas férias de luxo e bem-estar”, acrescentou.

A recordar que o Cascade Wellness Resort foi vencedor da categoria Luxury Wellness Retreat, pelo segundo ano consecutivo, nos World Luxury Hotel Awards.

