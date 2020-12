Lagos tem o melhor resultado de sempre no ECOXXI

O concelho de Lagos teve este ano o melhor resultado de sempre, 78,5% no prémio ambiental Bandeira Verde ECOXXI, um programa que identifica os municípios que se destacam em critérios de sustentabilidade, anunciou a autarquia.

Lagos ficou posicionado em 11.º lugar a nível nacional e em primeiro na região do Algarve, com um crescimento de 8,3% em relação a 2019 e acima da média nacional de 65% dos últimos três anos.

Para a edição deste ano do prémio candidataram-se 62 municípios do país, com Lagos, Tavira, Albufeira e Vila do Bispo a representar o Algarve.

Este projeto é promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e tem como objetivo “promover, divulgar e reconhecer as boas práticas, políticas e ações dos municípios que mais apostam na sustentabilidade, incrementando a qualidade de vida da comunidade”, segundo o comunicado.

Para as candidaturas, foram analisados 21 indicadores de sustentabilidade ambiental como Alterações Climáticas, Saúde e Bem-Estar, Eco-Funcionários, Gestão sustentável de Espaços Verdes e Conectividade Digital.

“O excelente resultado obtido por Lagos no ECOXXI 2020 demonstra o trabalho contínuo do município na área da sustentabilidade ambiental, problemática urgente que tem sido uma das prioridades das estratégias da autarquia para uma proteção do ambiente e da população”, conclui a autarquia.

Como isso: Gostar Carregando...