Lagos: Transportes para estudantes até 18 anos passam a ser gratuitos

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, recentemente, a manutenção do tarifário do serviço de transportes urbanos para o ano de 2022, assim como a isenção de pagamento do passe mensal a todos os estudantes até aos 18 anos residentes no concelho de Lagos.

Estas medidas visam estimular o uso do transporte coletivo e incentivar a mudança de hábitos dos cidadãos, com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 e promover modos de vida mais saudáveis, de acordo com o município.

Com esta decisão, na prática, todos os menores de 18 anos passam a poder utilizar gratuitamente A ONDA, residam ou não longe da escola, podendo fazê-lo ao longo de todo o ano, inclusivamente em período de férias escolares.

No âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), aplicado no concelho de Lagos desde dezembro de 2019, foi também aprovado para 2022 a manutenção do tarifário em vigor para os utilizadores da rede de transportes urbanos – AONDA

A ONDA, serve todo o concelho de Lagos, através de 10 linhas que passam pelo centro da cidade e pelas freguesias mais distantes.