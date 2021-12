Lagos vai abrir concurso para garantir transportes urbanos de até 2025

A Câmara Municipal de Lagos, aprovou na sua última reunião, a abertura de concurso para a aquisição de serviços de transportes urbanos para o concelho. O procedimento tem um valor base de mais de quatro milhões de euros.

Este procedimento, segundo a autarquia, visa dar continuidade ao sistema de transporte público de passageiros, designado “A ONDA”, e reflete quatro eixos: segurança do serviço, acessibilidade, sustentabilidade da prestação e proximidade a todos os utentes.

No triénio 2022-2025 a rede manterá a cobertura geográfica com o funcionamento de 10 linhas, pretendendo-se ter 18 viaturas com lotação variada em funcionamento.

“De forma a melhor servir todos os cidadãos, as viaturas deverão cumprir critérios como o fácil acesso para idosos e deficientes, lugares reservados para pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida e permitir o acesso e transporte de bicicletas. Previsto está, também, o reforço do serviço regular de transporte de passageiros em período escolar, assim como nos meses de julho e agosto, para resposta ao aumento de procura que se regista nessas épocas”, indicou o município em comunicado.

A abertura do procedimento concursal para a aquisição de serviços relativos ao triénio 2022-2025, e respetivo compromisso plurianual, carece de aprovação prévia da Assembleia Municipal, que irá apreciar o assunto em sessão ordinária a realizar no próximo dia 27 de dezembro.

