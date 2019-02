Lagos vai apoiar arrendamento privado

imagens aéreas de Lagos

A Câmara de Lagos vai avançar com o processo de elaboração do regulamento de apoio ao arrendamento privado, pondo assim em prática uma das medidas inscritas no Programa Habitacional para o Município de Lagos 2018-2021, aprovado em dezembro.

“Trata-se de um instrumento que decorre da necessidade de diversificar as políticas habitacionais e que visa, sobretudo, dar resposta aos agregados familiares que, apesar de não vivenciarem uma situação de carência económica e habitacional extrema, enfrentam grandes dificuldades em pagar um arrendamento habitacional no mercado privado ou até mesmo em conseguir encetar esse processo de autonomização”, adianta a autarquia.

O regulamento visa “combater o desequilíbrio entre a procura e a oferta habitacional que se regista no concelho de Lagos, fruto do crescimento do turismo, da diminuição de habitações para arrendamento e do aumento dos valores quer do mercado imobiliário, quer das rendas praticadas”.

No diagnóstico elaborado em 2018 pela câmara municipal, ficou clara a perceção de que “a dificuldade de aceder à habitação já não se verifica unicamente nos estratos sociais mais vulneráveis, mas também noutros segmentos da população, entre os quais os mais jovens, os mais idosos e, também, aqueles que procuram Lagos para residir, trabalhar ou cimentar as suas raízes, os quais encontram dificuldades na obtenção de habitação a um valor que consigam despender”.