Lagos vai ter “Escola Ciência Viva”

O Centro Ciência Viva de Lagos (CCVL) foi convidado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica a implementar a “Escola Ciência Viva”, um projeto educativo que faz parte da oferta do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, desde o ano letivo 2010/2011, e que deu origem a uma rede constituída por um grupo restrito de outros seis centros do país, sendo o de Lagos o único no Algarve.

Dia da Criança no Centro de Ciência Viva de Lagos

Para implementar o projeto será criada, no espaço exterior do CCVL, uma infraestrutura física especialmente dedicada a esta nova valência do Centro – a Casa do Jardim -, a qual conta com o financiamento do Município de Lagos que aprovou, na sua última reunião de Câmara, realizada a 5 de dezembro, a atribuição de um subsídio no valor de 86 mil euros para esta finalidade.

Através da “Escola Ciência Viva” os alunos do 1.º ciclo terão acesso a uma abordagem não formal de temas de Ciência e Tecnologia, onde a experimentação será dominante, garantindo assim a maturidade e o desenvolvimento das STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e de competências básicas para o século XXI.

Este projeto educativo inovador resulta da tomada de consciência quanto à necessidade de se promover, tão precocemente quanto possível, a literacia científica e tecnológica, numa vertente eminentemente prática e assente no pensamento e análise críticos da realidade, permitindo complementar a educação formal tradicional mais dedicada à aquisição de conteúdos teóricos.

Como principais objetivos, a Escola Ciência Viva de Lagos propõe-se apoiar os estabelecimentos de educação formal do concelho de Lagos (escolas básicas do 1.º Ciclo), em particular, e do barlavento algarvio, em geral, na promoção do ensino experimental das ciências e da cultura científica e tecnológicas, assim como fortalecer as parcerias entre os municípios, agrupamentos de escolas, associações de pais e instituições científicas e de ensino superior.

O projeto está também intimamente ligado à Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aos seus 17 objetivos, promovendo uma cidadania ativa e responsável, bem como a proteção do meio ambiente através da implementação de práticas sustentáveis.

As atividades serão desenvolvidas complementando a organização curricular e o programa do 3.º e 4.º anos do ensino Básico e de acordo com os Agrupamentos Escolares envolvidos e incluirão: atividades de suporte ao Currículo; de exterior (visitas); atividades tecnológicas (robótica, impressão 3D e prototipagem, programação informática circuitos elétricos e eletrónicos, modelação e construção em madeira, entre outros); de sustentabilidade (ex.: horta biológica, compostagem, produção de biogás, entre outros); interações com investigadores e cientistas (conversas com os alunos); e de intercâmbio intergeracional (nomeadamente com os públicos seniores do programa “A Ciência Não Tem Idade”).