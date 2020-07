Lagos vai ter novas ilhas ecológicas no concelho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O concelho de Lagos vai ter treze novas ilhas ecológicas, após o lançamento do concurso de empreitada pela Câmara Municipal, anunciou a autarquia em comunicado.

As novas ilhas ecológicas vão integrar o fornecimento e instalação de 57 contentores subterrâneos, tal como o tratamento paisagístico da área envolvente, o que representa um investimento de 431 mil euros.

Esta medida pretende “incentivar ainda mais a separação de resíduos e a recolha seletiva” e promover o ordenamento e valorização do espaço urbano.

Atualmente existem 802 pontos de recolha seletiva no concelho de Lagos, distribuídos pelas quatro freguesias.

Segundo os dados disponibilizados pela ALGAR, Lagos ficou colocado em quinto lugar como o município algarvio que mais resíduos encaminhou para a reciclagem no primeiro semestre do ano passado, com 679 toneladas de vidro, 541 de papel e cartão e 379 de plástico e metal.

Durante o mesmo período, Lagos foi o quarto município do Algarve com maior capitação de retoma, com 53 quilos por habitante.

Em 2019, a população de Lagos separou e depositou nas ilhas ecológicas 1786,95 toneladas de vidro, 1244,73 de papel e cartão e 852,365 de plástico e metal.