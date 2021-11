Lagos volta a viver a magia do Natal  

O concelho de Lagos vai voltar a viver a magia do Natal com uma programação diversificada dirigida a toda a família.

Em destaque estará a Praça do Infante, no dia 4 de dezembro, a partir das 15:00, com a chegada do Pai Natal que dará início à pista de gelo, pista de trenó, insuflável e à aldeia do Natal de Lagos.

A Casa do Pai Natal estará a funcionar de 4 a 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira entre as 10:00 e as 13:00 e das 15:00 às 19:00. Aos sábados, domingos e feriados, o Pai Natal estará presente no local das 10:00 às 21:00, enquanto no dia 24 de dezembro o espaço encerrará pelas 18:00.

A chegada do Pai Natal será acompanhada pelos “Piratas” do Teatro Experimental de Lagos.

A Banda Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio também faz parte da programação, com atuações nos dias 11 e 18 de dezembro, pelas 11:00, no Mercado de Santo Amaro, acompanhadas pela Animação Circulante também no centro histórico da cidade.

Já os alunos do Colégio Bambino vão apresentar músicas de Natal na Praça Gil Eanes no dia 11 de dezembro, pelas 11:00.

O Auditório Duval Pestana do Centro Cultural de Lagos vai ser palco dos espetáculos “É a magia do Natal” da Orquestra Ligeira de Lagos no dia 4 de dezembro pelas 18:00, “Para onde vão os espelhos quando morrem” do Teatro Experimental de Lagos nos dias 10 e 11 de dezembro pelas 18:00 e 19:30, “O presente de Natal” pela Associação de Dança de Lagos nos dias 16 e 18 de dezembro pelas 19:30 e “Concerto de Natal” da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio.

A Natalândia do Zoo de Lagos regressa com uma nova edição entre os dias 4 e 26 de dezembro, além da exposição do presépio de Natal de José Cortes, patente na sala 0 do Centro Cultural de Lagos entre os dias 2 de dezembro e 6 de janeiro.

A programação inclui ainda a iniciativa “Natal no Comércio Local” até 5 de janeiro, que habilita os clientes do comércio tradicional a ganhar vales de 100 euros.

O estacionamento no concelho terá várias facilidades, sendo gratuito até 6 de janeiro nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, além do Parque da Frente Ribeirinha ser grátis durante duas horas para utilizadores que apresentem talões de compras superiores a 10 euros, realizadas no próprio dia no comércio local.

