Lagos: XX Circuito de Atletismo arranca este mês

Lagos prepara-se para receber o XX Circuito de Lagos em Atletismo, já a partir do próximo dia 06 de março, anunciou a autarquia.

O circuito é composto por seis provas pontuáveis, a realizar em todas as freguesias do concelho, mais uma prova extra referente ao final de encerramento do circuito, denominada “Corrida da Baía de Lagos”, a ter lugar no dia 17 de julho, na Meia-Praia, onde será efetuada a entrega de prémios finais do circuito.

O 26.º Corta Mato de Barão de São João será a primeira prova pontuável do calendário e está marcada para o próximo dia 06 de março, na Mata Nacional de Barão de São João. As restantes provas decorrem nos meses de março, abril, maio e junho. As inscrições estão a decorrer na secção de competições do portal da FPA – Federação Portuguesa de Atletismo, disponível aqui .

Neste circuito poderão participar atletas federados e não federados de todas as nacionalidades e ambos os sexos, divididos por diferentes escalões, desde os minis (nascidos em 2017), até aos veteranos com mais de 55 anos de idade.

O júri do circuito será constituído pelos técnicos do Serviço de Juventude e Desporto da autarquia, em conjunto com os juízes da Associação de Atletismo do Algarve. O Regulamento do Circuito, assim como o Plano de Contingência criado para o efeito deverão ser consultados no site da autarquia aqui .

Todas as provas do 20.º circuito concelhio de Lagos em Atletismo da época 2021/22, contam com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, da Associação de Atletismo do Algarve, das juntas de freguesia e dos clubes desportivos do concelho com a vertente de atletismo: Olímpico Clube de Lagos, Clube de Futebol Esperança de Lagos e Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense.