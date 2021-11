Lançada campanha para jovens mulheres seguirem carreiras tecnológicas

A E-REDES e a Portuguese Women in Tech (PWIT) lançam hoje uma campanha para inspirar e motivar futuras mulheres dos 10 aos 18 anos a seguirem carreiras nas áreas das tecnologias e engenharias, anunciou a empresa elétrica.

O evento de lançamento, que decorreu no Museu da Eletricidade, contou com a participação de várias profissionais do sector e com a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

O projeto Future Portuguese Women in Tech Powered by E-REDES pretende contribuir para um maior equilíbrio de género nas áreas tecnológicas, num horizonte de 10 anos.

Esta iniciativa será assim, divulgada em 800 agrupamentos escolares, de todo o país. A campanha de sensibilização inclui uma série de 25 vídeos, protagonizada por mulheres com carreiras nestas áreas, 10 das quais técnicas e engenheiras da E-REDES, que vão atuar como role models.

