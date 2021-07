Lançado concurso para ampliar subestação elétrica na linha do Algarve

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso público para a empreitada de ampliação da subestação de tração elétrica em Tunes, no âmbito do projeto de eletrificação da linha ferroviária do Algarve.

Em comunicado, a empresa pública indicou que o concurso para a concretização do projeto, com um investimento estimado de um milhão de euros, foi publicado na sexta-feira em Diário da República (DR), encontrando-se em fase de receção de propostas.

A ampliação da subestação de tração elétrica de Tunes irá permitir a eletrificação da linha ferroviária do Algarve no troço entre Tunes e Lagos, à semelhança do que acontece já entre Tunes e Faro.

A IP precisou que a empreitada a concurso, localizada ao quilómetro 301,3 da Linha do Sul, inclui a realização dos projetos de execução, esquemas de montagem, de funcionamento, fornecimento de materiais, equipamentos, montagem, trabalhos de construção civil e serviços e ensaios necessários ao correto funcionamento das instalações.

O troço entre Faro e Vila Real de Santo António será alimentado por uma subestação que vai ser construída em Olhão, “cujo concurso se encontra em fase de preparação para lançamento”, refere o comunicado.

Segundo IP, o projeto de eletrificação da linha do Algarve está integrado no programa de modernização e requalificação da rede ferroviária nacional, Ferrovia2020.

