Lançado site de venda de produtores alimentares locais

A empresa WEO acaba de lançar o Mercade, uma loja online que agrega pequenos produtores de toda a região algarvia permitindo que o cliente faça as suas habituais compras sem sair de casa, num único site, a vários negócios que prestam o serviço de entregas ao domicílio. O site pode ser acedido em mercade.pt.

Dada a conjuntura actual de dever cívico de recolhimento, a empresa apresenta-se com o intuito de ajudar tanto os pequenos produtores que viram os seus negócios sofrer grandes quebras de volume de negócios, como a população em geral que tem preferido fazer as suas compras no conforto e segurança do lar, sem necessidade de se deslocar às superfícies comerciais, sublinha a empresa.

“De forma simples, o cliente tem apenas que efectuar o registo no Mercade, e começar a comprar! Encontra disponíveis produtos das mais variadas áreas, desde carne, peixe, legumes, flores, ervas aromáticas, hortaliças, congelados e até máscaras e luvas, entre tantos outros”, adianta.

A pesquisa de produtos pode ser feita por categorias e/ou local de entrega, bem como através de pesquisa livre. A listagem disponibilizará os produtores da zona que comercializam o produto desejado, permitindo que o cliente escolha aquele a quem pretende fazer a compra. Segundo a WEO, fazer uma compra no Mercade não acarreta qualquer custo, quer para o cliente quer para o fornecedor. Basta adicionar os produtos ao carrinho e finalizar a compra.

Não é necessário efetuar qualquer pagamento de imediato, pois cada produtor possui métodos de pagamentos próprios, desde MBWAY, transferência bancária, multibanco ou pagamento em dinheiro no acto da entrega.

Cada produtor ao receber o pedido de encomenda confirma posteriormente e de forma directa com o cliente a data de entrega e a forma de pagamento. Ao finalizar a compra no Mercade, o cliente tem acesso através do site, na sua área reservada, e por e-mail, ao histórico de compras, com indicação dos produtos comprados a cada produtor e o valor de encomenda correspondente a cada um deles.

Cada produtor tem ainda uma página própria onde é possível consultar todas as suas condições de encomenda, como métodos de pagamento ou valor mínimo para entrega, caso exista, bem como todos os produtos por si comercializados. Qualquer produtor se poderá registar e começar a vender no Mercade. Toda a informação está disponível no site. Pode ainda contactar directamente através do e-mail e contacto móvel disponibilizados.

De acordo com a nota de Imprensa da WEO, o Mercade pretende assim impulsionar o comércio local nesta época de mudança, em que o comércio online aumentou exponencialmente, deixando à partida em desvantagem os pequenos produtores.

Atualmente, o Mercade concentra produtores algarvios mas pretende expandir-se a todas as zonas do País.

A WEO, no activo desde 2011, afirma-se como “uma empresa tecnológica impulsionada pela vontade e pela qualidade, que tem vindo a oferecer valor acrescentado e serviços inovadores aos clientes”. Os seus serviços englobam as principais áreas tecnológicas de suporte aos clientes, como a consultoria informática e desenvolvimento de sistemas de informação à medida, design gráfico e multimédia, e marketing.